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МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии

МИД РФ: приостановка лицензий русскоязычных телеканалов в Молдавии является актом цензуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии является актом политической цензуры. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики», — приводятся ее слова на сайте министерства.

Захарова охарактеризовала решение молдавских властей как «циничное ущемление прав национальных меньшинств» и потребовала от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему.

Накануне Кишинев приостановил лицензию телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Эти СМИ, по мнению властей Молдавии, якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.

Ранее, 30 ноября, Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

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