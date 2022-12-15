Через дорогу — с фонариком: как Молдавия справляется с энергокризисом

Молдавия переживает тяжелый энергокризис. Тарифы на газ и электроэнергию достигли заоблачных высот, многие жители вынуждены переходить на дрова и уголь, но до конца отопительного сезона запасенных ресурсов хватит не всем. Инфляция бьет рекорды, регулярными стали многотысячные акции оппозиции. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях возникших трудностей.

Цены на газ подскочили в шесть раз

Молдавия переживает тяжелый энергокризис. Цены на электроэнергию в нынешнем году поднимались пять раз, выросли в 3,6 раза. «Последние повышения отбросили нас на 60 лет назад. Доступ населения к электричеству сейчас примерно такой же, как и в 1960-х годах», — говорит аналитик Вячеслав Ионицэ. Цены на газ для потребителей подскочили в шесть раз, топливо обходится в два раза дороже, чем в соседней Румынии.

В республике введен режим жесточайшей экономии электроэнергии. В магазинах, торговых центрах и госучреждениях поддерживают температуру на уровне +19 градусов, в нерабочее время — +15 градусов. Администраторы этих зданий также на треть сократили внутреннее освещение, отключили витрины и другое декоративное освещение, периодически отключают эскалаторы.

Гражданам советуют поменьше пользоваться лифтами. На улицах также частично гасят уличное освещение. В связи с этим полиция рекомендует в темное время суток реже выходить из дома, носить одежду со светоотражающими элементами, при переходе дороги собираться группами и включать фонарики в мобильном телефоне.

Через дорогу — с фонариком Кишинев во время действия плана по экономии потребления электроэнергии, октябрь 2022 года Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Многие жители частных домов в Молдавии перешли на дрова и уголь. Например, жительница города Дурлешты рассказывает журналистам, что на зиму заготовила две тонны угля и восемь кубометров дров. Для приготовления пищи использует самодельный котел на дровах. По ее словам, газовое отопление она включает только для того, чтобы принять душ.

Женщина добавляет, что ее родственники, которые живут в многоквартирных домах, тоже отказываются от газа. «Моя знакомая в селе Оланешты живет в многоквартирном доме на пятом этаже. Так она купила печку-буржуйку и вывела трубу из окна квартиры на улицу. И так поступили почти все ее соседи! » — рассказывает женщина.

Газ подорожал после заключения нового контракта

Осенью прошлого года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили новый контракт на поставки газа. Кишинев настоял, чтобы цену отвязали от стоимости нефти и нефтепродуктов и привязали к рыночной, биржевой стоимости газа . В Молдавии рассчитывали, что газ будет обходиться дешевле, но получилось наоборот. Цены на европейском рынке взлетели, в результате Молдавия осталась в минусе. Если в 2020 году средняя цена тысячи кубометров для республики составляла $149, то в августе 2022 года платить пришлось $1458.

В результате цены для потребителей выросли в несколько раз, для многих цена топлива стала неподъемной, возникла эпидемия неплатежей. Кишинев, в свою очередь, также несколько раз задерживал платежи. Так, деньги за поставленное в сентябре топливо «Газпрому» удалось выбить только после того, как компания на треть сократила поставки и пригрозила расторгнуть контракт.

Интересно при этом, что осенью стоимость газа для Молдавии несколько снизилась. Например, в ноябре тысячу кубометров «Молдовагаз» закупал за $821. Но конечные потребители этого не почувствовали — для них тариф сохранился на уровне 29 леев, что соответствует цене $1508. В Кишиневе объясняют, что копят деньги для выплаты «исторического» долга «Газпрому», который составляет $700 млн.

Стоимость электричества в молдавских условиях также во многом зависит от стоимости газа. Дело в том, что Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает 70% потребностей страны в электроэнергии, работает на природном газе. Проевропейские власти Молдавии давно вынашивают планы отказа от закупок с Молдавской ГРЭС, ведь она находится на территории Приднестровья и входит в состав российской группы «Интер РАО».

Осенью этого года в Кишиневе решили, что время для экспериментов пришло . В ноябре республика отказалась от привычного поставщика и переориентировалась на румынских производителей. Те стали продавать электричество по цене в четыре раза дороже, чем предлагала Молдавская ГРЭС. Страна оказалась на грани полной энергетической катастрофы, в декабре Кишинев вернулся к закупкам на ГРЭС, хотя и на 17% дороже, чем в октябре.

Оппозиция собирала крупные митинги

Энергетический кризис спровоцировал общее падение экономики. Уровень инфляции достиг 35% и стал рекордным за последние 20 лет. Четверть жителей страны оказались за чертой бедности, каждый десятый не может купить продукты. Международные институты, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), прогнозируют дальнейшую стагнацию и экономический спад.

В таких условиях стала нарастать протестная активность. Летом эпицентром была Гагаузская автономия, позже самые массовые акции проходили в Кишиневе. Осенью митинги собирали десятки тысяч человек. Тогда же представители оппозиционных сил создали Комитет национального спасения, который объединил представителей разных партий. В центре Кишинева между зданиями парламента и администрации президента участники выступлений разбили палаточный городок.

Власти не пошли на диалог. Спецназ снес палаточный городок, а ряд лидеров оппозиции оказались под арестом. Среди них — бывший президент Игорь Додон и вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. Уголовному преследованию подверглась половина депутатов парламента от оппозиционной Партии социалистов. Ужесточились правила проведения митингов, обсуждается принятие молдавской версии «закона Магнитского», которая позволит властям вводить санкции против лидеров оппозиции. Представители протестующих говорят, что страна идет к диктатуре.

Кризис в Молдавии будет усугубляться

Эксперты полагают, что Молдавия может стать зоной постоянного экономического и гуманитарного бедствия . «Мы видим, что власти ни на йоту не сдвинулись, ни в одном вопросе не пошли навстречу оппозиции. Сами акции протеста постепенно выдыхаются. Да, выступления продолжатся, но всё больше людей будут разочаровываться в их эффективности», — объясняет «Известиям» профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

Она добавляет, что устойчивость молдавской политической системы зависит от позиции США и ЕС, а тех всё устраивает: «Западу не нужна Молдавия, которая договаривается с Россией, поэтому страна обречена на нищету. Да, Евросоюз будет выделять какие-то деньги, оказывать точечную помощь. Большую часть в Кишиневе разворуют, какие-то крохи даже дойдут до людей. Но глобально это ничего не изменит, уровень жизни будет неуклонно падать» .