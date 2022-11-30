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В МИД РФ заявили о втягивании Молдавии в антироссийскую кампанию Западом

Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по схожему с украинским сценарию
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. Об этом в среду, 30 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С сожалением отмечаем что Запад руками властей республики продолжает активно втягивать ее (Молдавию. — Ред.) в свою антироссийскую кампанию. Сценарий аналогичен тому, который был реализован на Украине», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что в Молдавии происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

«Всё это руками тех самых политиков, которые окормлялись из западной кормушки», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Раскусили обмен: Молдавия готова отдать Украине склады с российскими боеприпасами
Несмотря на нейтральный статус, Кишинев решил сблизиться с НАТО

В начале октября президент Молдавии Майя Санду в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что готова на несколько лет передать Украине часть территорий страны, на которых находятся склады российских боеприпасов. Одновременно с этим Кишинев готов предоставить свою территорию для увеличения мобильности Вооруженных сил НАТО.

Еще в июне стало известно, что Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов.

Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем высказал мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», такой потребительский подход со стороны молдавского руководства он назвал попрошайничеством.

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