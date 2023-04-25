Вызванный в МИД РФ посол Молдавии назвал встречу конструктивной

Вызванный в МИД России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий покинул здание ведомства. Встречу он назвал конструктивной, добавив, что приехал в министерство для обсуждения вопросов «дипломатической рутины».

«Есть дипломатическая рутина, иногда приходится обсуждать некоторые вопросы, сегодня был такой день», — сказал дипломат.

При этом посол проигнорировал просьбу прокомментировать слова премьер-министра республики Дорина Речана, назвавшего сограждан «нацией с ограниченными возможностями».

19 апреля Молдавия объявила о выдворении одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Решение было мотивировано инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 17 апреля он сообщил, что молдавские власти объявили его «нежелательным лицом» в республике и отказали во въезде.

В Молдавии Минниханов должен был принять участие в конгрессе «Дружба народов», однако по прилете в Кишинев его не выпустили из самолета.

В российском МИДе инцидент с главой Татарстана назвали недружественным шагом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила уверенность, что подобный антироссийский курс не найдет поддержки в широких кругах общественности республики.

Также в МИД РФ пообещали дать ответ на объявление сотрудника российского посольства persona non grata.