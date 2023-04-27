Захарова объяснила решение Швеции о высылке пяти российских дипломатов

Решение Швеции о высылке пяти российских дипломатов — часть усиливающегося конфронтационного курса Стокгольма, заявила 27 апреля на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«Конечно, такие действия не останутся без ответа», — заверила она.

Накануне Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов. В МИД страны указали, что деятельность этих людей была несовместима с их дипломатическим статусом.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России. Позже в МИД Германии объяснили, что выслали российских дипломатов по причине необходимости «сократить присутствие спецслужб Российской Федерации» на территории страны.

Газета Bild со ссылкой на свои источники написала, что в ответ на действия Берлина Россия приняла решение выслать 34 дипломата Германии из Москвы.

При этом политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал «весенним обострением» высылку Германией российских дипломатов.

В свою очередь в постпредстве России при ЕС заявили «Известиям», что решения европейских стран о высылке российских дипломатов — это «выстрел себе в ногу».