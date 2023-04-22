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Политолог назвал весенним обострением высылку дипломатов РФ из ФРГ

Политолог Светов: есть ощущение, что ФРГ готовится полностью разорвать дипотношения с Россией
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 22 апреля назвал «весенним обострением» высылку Германией российских дипломатов.

«У меня впечатление, что оно (весеннее обострение. — Ред.) охватило германских политиков снизу доверху», — заметил он.

Светов также обратил внимание на то, что в РФ уже привыкли к странным заявлениям главы немецкого МИДа Анналены Бербок, однако в последнее время к ней присоединились и другие политики ФРГ. Так, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что рад разрыву отношений с российской стороной. Светов добавил также, что высылка дипломатов РФ ничем не была мотивирована, никак не объяснялась.

«В целом есть ощущение, что Германия готовится к полному разрыву дипотношений с Российской Федерацией. Здесь невольно вспоминаешь: предыдущий разрыв дипотношений был связан с вторжением немецких войск в Советский Союз», — заявил он.

Помимо этого российский политолог напомнил о недавнем заявлении главы минобороны Германии Бориса Писториуса, который счел нормальными ракетные удары Украины по территории России.

«Ну, если говорить о взаимности, тогда Германии надо готовиться к тому, что будет соответствующий удар со стороны России», — предупредил политолог.

Собеседник «Известий» отметил, что не понимает причины такого поведения политиков.

«Но главная для меня загадка: почему избиратели это всё терпят, почему немецкие граждане [терпят] таких политиков, как Шольц, Бербок, Хабек? Они полагают, что их действия на пользу Германии идут?» — задался вопросом политолог.

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Ситуацию с высылкой дипломатов РФ из Германии также прокомментировал другой политолог, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Он сказал, что этот шаг принесет ущерб Германии.

22 апреля МИД РФ сообщил, что Берлин решил массово выслать из страны российских дипломатов. В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России в рамках ответной реакции РФ на решение Берлина.

В прошлом году Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса.

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