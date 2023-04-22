Политолог назвал высылку дипломатов РФ из ФРГ ущербом для Германии

Высылка российских дипломатов из ФРГ принесет ущерб Германии. Об этом в беседе с «Известиями» 22 апреля сообщил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Бисмарк (первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк. — Ред.) рекомендовал Германии никогда не воевать с Россией <...> сейчас Германия, уже следуя указаниям Соединенных Штатов, вновь вступает на путь обострения отношений с Россией», — сказал эксперт.

По словам Колташова, США в последние десятилетия боялись сближения РФ и ФРГ, так как их союз мог создать абсолютно другую Европу. Согласно его мнению, Вашингтону выгоден конфликт с Берлином. Политолог уточнил, что подобные действия ФРГ идут наряду с закрытием электростанций.

«Это всё подается как действия против России, но на самом деле это всё направлено против Германии, для того чтобы превратить ее в нечто ничтожное, сделать из страны, которая могла бы вместе с Россией определить будущее других европейских стран, создать вместе новый вектор европейского развития, из нее делается просто бедная, бесправная, глупая американская колония», — заявил эксперт.

Кроме того, Колташов отметил, что Германия не приняла такого же решения в отношении дипломатов США ни после подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2», ни после уничтожения немецкой промышленности.

22 апреля МИД РФ сообщил, что Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Кроме того, Москва осудила действия Германии.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России в рамках ответной реакции РФ на решение Берлина.

25 марта издание Focus уведомило о планах Германии выслать свыше 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. Через два дня представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.

В 2022 году РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса.