Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В МЧС заявили, что найденный в Белгороде боеприпас не взрывоопасен
Армия
Рогов сообщил о ликвидации более 70 дронов ВСУ у ЗАЭС с помощью «дронобоек»
Мир
Президент Венгрии отклонила законопроект об однополых браках
Армия
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами для РСЗО
Экономика
СМИ сообщили об ослаблении доллара как резервной валюты в десять раз
Армия
«Известия» узнали о провале контрнаступления ВСУ в ЛНР
Мир
Президент Финляндии выступил против закрытия консульства РФ на Аландских островах
Мир
NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года
Армия
В Запорожской области заявили о случаях массового перехода ВСУ на сторону РФ
Экономика
СМИ сообщили о призыве ЦБ к коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов
Армия
Минобороны опубликовало видео уничтожения десантниками РФ позиций ВСУ в лесу
Армия
Российские силы освободили три квартала в западной части Артемовска за сутки
Мир
The Times указала на риск потери Киевом контроля над небом из-за нехватки ПВО
Сюжет:

В МИД РФ заявили о решении Германии выслать российских дипломатов

МИД России: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов
0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило МИД РФ.

В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Кроме того, МИД РФ осудило решение Берлина. Отмечается, что Москва даст зеркальный ответ Германии на высылку российских дипломатов.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, РФ ограничит максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в стране. Отмечается, что 5 апреля посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр был уведомлен об этом в время беседы в российском МИДе.

В министерстве также отметили нарушение обещания ФРГ не рассказывать СМИ об очередной высылке из страны дипломатов РФ. Уточняется, что Германия неоднократно обещала не афишировать данные действия, однако поставила в известность массовые источники информации, которые «используются ею для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов».

Статус контактов: последуют ли высылки российских послов из стран ЕС
И какие государства могут понизить дипотношения с Москвой вслед за Прибалтикой

25 марта издание Focus сообщило о том, что Берлин намерен выслать более 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. 27 марта представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.

В январе бывшая посол Польши в России Катажина Пелчыньская-Наленч заявила о том, что в идеальной ситуации страны Евросоюза и США должны «выгнать» всех российских послов с территории своих государств.

В том же месяце глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов.

В прошлом году Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023