В МИД РФ заявили о решении Германии выслать российских дипломатов

Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило МИД РФ.

В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Кроме того, МИД РФ осудило решение Берлина. Отмечается, что Москва даст зеркальный ответ Германии на высылку российских дипломатов.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, РФ ограничит максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в стране. Отмечается, что 5 апреля посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр был уведомлен об этом в время беседы в российском МИДе.

В министерстве также отметили нарушение обещания ФРГ не рассказывать СМИ об очередной высылке из страны дипломатов РФ. Уточняется, что Германия неоднократно обещала не афишировать данные действия, однако поставила в известность массовые источники информации, которые «используются ею для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов».

25 марта издание Focus сообщило о том, что Берлин намерен выслать более 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. 27 марта представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.

В январе бывшая посол Польши в России Катажина Пелчыньская-Наленч заявила о том, что в идеальной ситуации страны Евросоюза и США должны «выгнать» всех российских послов с территории своих государств.

В том же месяце глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов.

В прошлом году Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.