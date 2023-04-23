Берлин назвал причину высылки российских дипломатов

МИД Германии выслал российских дипломатов по причине необходимости «сократить присутствие спецслужб РФ» на территории страны. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

В ведомстве уточнили, что переговоры с российской стороной по этому вопросу велись на протяжении нескольких недель.

«Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — добавили в министерстве.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Кроме того, Москва осудила действия Германии.

В ответ Россия приняла решение выслать 34 дипломата Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России в рамках ответной реакции РФ на решение Берлина.

25 марта издание Focus уведомило о планах Германии выслать свыше 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. Через два дня представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.

В 2022 году РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.