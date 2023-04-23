Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
За пять лет новостройки Москвы комфорт-класса подорожали почти вдвое
Мир
США эвакуировали из Судана своих дипломатов
Мир
Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III
Общество
Администрация клуба опровергла слухи о смерти на концерте Scally Milano
Общество
«Промтехнология» опровергла доступ обвиняемого в госизмене Кичи к секретным данным
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Общество
Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Мир
Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона
Мир
NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию

Берлин назвал причину высылки российских дипломатов

МИД ФРГ объяснил высылку российских дипломатов сокращением присутствия спецслужб
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Германии выслал российских дипломатов по причине необходимости «сократить присутствие спецслужб РФ» на территории страны. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

В ведомстве уточнили, что переговоры с российской стороной по этому вопросу велись на протяжении нескольких недель.

«Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — добавили в министерстве.

Статус контактов: последуют ли высылки российских послов из стран ЕС
И какие государства могут понизить дипотношения с Москвой вслед за Прибалтикой

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Кроме того, Москва осудила действия Германии.

В ответ Россия приняла решение выслать 34 дипломата Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России в рамках ответной реакции РФ на решение Берлина.

25 марта издание Focus уведомило о планах Германии выслать свыше 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. Через два дня представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.

В 2022 году РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023