Газета Bild сообщила о высылке 34 немецких дипломатов из Москвы

Россия приняла решение выслать 34 дипломата Германии из Москвы. Об этом рассказала в субботу, 22 апреля, газета Bild со ссылкой на свои источники.

«По информации Bild, 34 из примерно 90 немецких дипломатов в Москве вынуждены покинуть страну», — говорится в материале издания.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России в рамках ответной реакции РФ на решение Берлина.

До этого российское Министерство иностранных дел сообщило, что Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. В министерстве отметили, что подобные действия направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Кроме того, Москва осудила действия Германии.

25 марта издание Focus уведомило о планах Германии выслать свыше 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. Через два дня представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.

В 2022 году РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса.