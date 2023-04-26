В постпредстве РФ при ЕС раскритиковали массовые высылки дипломатов

Решения европейских стран о высылке российских дипломатов — это «выстрел себе с ногу». Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе постпредства РФ при ЕС, добавив, что такие действия уничтожают целые направления работы их дипмиссий в России.

«Считаем, что такие шаги европейских стран — выстрел себе в ногу. Сокращая персонал российских загранучреждений, «западники» сами же убивают целые направления работы своих дипмиссий в России. Похоже, никто здесь не задумывается, что любые игры с численностью дипломатического состава в угоду еэсовской солидарности приведут к долгосрочным негативным последствиям», — отметили в постпредстве.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобные решения носят «конъюнктурный политизированный характер», напомнив: численность дипсостава определяется объемом задач, решение которых поддерживает двустороннее взаимодействие.

Вместе с тем, Брюссель вряд ли пойдет на понижение отношений с Москвой или закрытие российского постпредства, поскольку ЕС понимает, что закрыть эту «дипломатическую дверь» — последнее дело.

«Какой логикой руководствуется Брюссель, мы на данном конкретном этапе можем судить, лишь исходя из факта назначения нового главы дипмиссии ЕС в Москве (Ролана Галарага вместо Маркуса Эдерера — Ред.). Это, скорее, говорит в пользу заинтересованности ЕС в сохранении нынешнего уровня отношений с нами», — добавили там.

На прошлой неделе стало известно о массовой высылке российских дипломатов из Германии, а 25 апреля объявить пятерых сотрудников дипмиссии РФ персонами нон грата решила Швеция. Всего же число высланных дипломатов РФ из стран западного блока с начала 2022 года перевалило за 600.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Персоны за оградой: ЕС не станет закрывать диппредставительство России