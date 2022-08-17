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Австралия перестала сдавать РФ в аренду землю для нового здания посольства

Австралия уведомила Россию о прекращении сдачи в аренду земли в Канберре для нового здания посольства
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Фото: ТАСС/dpa/Christoph Soeder
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Австралия уведомила Россию о решении прекратить сдавать в аренду земельный участок, права на который Москва приобрела для строительства нового здания посольства РФ. Об этом говорится в заявлении национального управления столицы (NCA) от 17 августа.

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«После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды», — говорится в заявлении.

Как рассказали в NCA, Россия приобрела права на участок в Канберре с намерением построить новое посольство взамен существующего в окрестностях города Гриффит. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года. Отмечается, что, согласно договору аренды, РФ должна была закончить строительство в течение трех лет. Однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено.

«Незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице», — приводится в заявлении комментарий руководителя NCA Салли Барнс.

Там указано, что у России есть 20 дней со дня вручения уведомления о расторжении договора, чтобы очистить участок. После этого территория вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.

В NCA также отметили, что это решение не затрагивает существующее российское посольство.

«Российская Федерация может в будущем подать новую заявку на новый сайт посольства, которую NCA рассмотрит и оценит соответствующим образом», — говорится в сообщении.

13 мая немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что берлинский стоматолог и его украинская знакомая продали в столице Германии по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России. 69-летний дантист выдал себя за представителя администрации РФ перед земельными кадастрами и агентами по недвижимости. Правоохранители пресекли незаконную деятельность, когда злоумышленник продавал пустующее здание «Аэрофлота». На продажу объекта обратило внимание посольство РФ, которое и обратилось в прокуратуру и МИД Германии.

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