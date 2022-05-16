Прямой эфир

Немец и украинка по поддельным документам продали российскую собственность в Берлине

Spiegel: стоматолог из ФРГ и украинка подделали документы и продали собственность РФ на миллионы евро
0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлинский стоматолог и его украинская знакомая продали в столице Германии по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России. Об этом 16 мая сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой
На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников

По информации издания, 69-летний дантист выдавал себя за представителя администрации РФ перед земельными кадастрами и агентами по недвижимости.

«Он предъявил нотариусу, заверявшему договоры купли-продажи, профессионально выглядящие доверенности от администрации президента РФ Владимира Путина с печатью и гербом с двуглавым орлом», — написал автор статьи.

Помогала злоумышленнику подделать документы его украинская подруга.

Среди проданных мошенником объектов оказались территория в 17 000 кв. м на старом аэродроме в Карлхорсте, три полуразрушенных дома, в которых ранее размещались советские общежития для офицеров. Покупатель отдал за них €13,5 млн.

Правоохранители прервали деятельность стоматолога, когда он «продавал» пустующее здание «Аэрофлота». На продажу объекта обратило внимание посольство РФ, которое и обратилось в прокуратуру и в МИД Германии.

«В настоящее время решается вопрос о восстановлении права собственности Российской Федерации на недвижимое имущество», — уточнило российское посольство.

Немецкие следователи считают маловероятным, что мошенничество могло иметь политическую подоплеку, и подозревают злоумышленника в «общей криминальной мотивации».

Как писали «Известия» 12 января, в России за 2021 год увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. При этом Генпрокуратура выявила, что за год общее число случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%.

Член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин рассказал, что на рынке вторичной недвижимости мошенники часто пользуются возможностями простой письменной формы сделки, распространение же цифровых форматов еще больше активизирует злоумышленников.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022