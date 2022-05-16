Немец и украинка по поддельным документам продали российскую собственность в Берлине

Берлинский стоматолог и его украинская знакомая продали в столице Германии по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России. Об этом 16 мая сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, 69-летний дантист выдавал себя за представителя администрации РФ перед земельными кадастрами и агентами по недвижимости.

«Он предъявил нотариусу, заверявшему договоры купли-продажи, профессионально выглядящие доверенности от администрации президента РФ Владимира Путина с печатью и гербом с двуглавым орлом», — написал автор статьи.

Помогала злоумышленнику подделать документы его украинская подруга.

Среди проданных мошенником объектов оказались территория в 17 000 кв. м на старом аэродроме в Карлхорсте, три полуразрушенных дома, в которых ранее размещались советские общежития для офицеров. Покупатель отдал за них €13,5 млн.

Правоохранители прервали деятельность стоматолога, когда он «продавал» пустующее здание «Аэрофлота». На продажу объекта обратило внимание посольство РФ, которое и обратилось в прокуратуру и в МИД Германии.

«В настоящее время решается вопрос о восстановлении права собственности Российской Федерации на недвижимое имущество», — уточнило российское посольство.

Немецкие следователи считают маловероятным, что мошенничество могло иметь политическую подоплеку, и подозревают злоумышленника в «общей криминальной мотивации».

Как писали «Известия» 12 января, в России за 2021 год увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. При этом Генпрокуратура выявила, что за год общее число случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%.

Член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин рассказал, что на рынке вторичной недвижимости мошенники часто пользуются возможностями простой письменной формы сделки, распространение же цифровых форматов еще больше активизирует злоумышленников.