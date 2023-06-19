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В ЕС намерены обязать производителей взрывчатки помогать ВСУ

Defense News: в ЕС планируют обязать производителей взрывчатых веществ помогать Украине
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Власти Евросоюза (ЕС) планируют обязать производителей взрывчатых веществ в приоритетном порядке направлять свою продукцию компаниям, производящим боеприпасы для Украины. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Defense News.

«Предложение Комиссии предусматривает приоритетные заказы, чтобы помочь производителям, например, с поставкой необходимого сырья, где Комиссия могла бы попросить поставщиков уделить первоочередное внимание продажам этим производителям», — сказал изданию представитель Европейской комиссии (ЕК).

По его словам, это «временная чрезвычайная мера», которая сейчас проходит через процесс одобрения ЕС.

Эти планы являются частью мер ЕС , объявленных в прошлом месяце, по увеличению производства боеприпасов в Европе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого, в начале мая, Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов. Еще €500 млн Брюссель планирует потратить на расширение производства снарядов в Европе.

Однако этот план уже вызвал тревогу у ряда европейских государств и фирм, которые опасаются раскрытия коммерческой тайны и того, что ЕС будет слишком активно управлять бизнесом по производству боеприпасов на континенте.

Ранее, 2 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву.

До этого, 3 мая, ЕК представила план по наращиванию производства боеприпасов. В заявлении отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины. Позднее послы ЕС одобрили выделение средств из Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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