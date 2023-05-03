Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины

Послы Евросоюза (ЕС) одобрили выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов для Украины. Об этом в среду, 3 мая, сообщило шведское представительство в Совете ЕС.

«Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) выделением €1 млрд на совместные закупки амуниции и ракет», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее в среду Еврокомиссия (ЕК) представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, на эти цели планируется выделить €500 млн из бюджета Евросоюза (ЕС) и €1 млрд из Европейского фонда мира. В заявлении ЕК отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины.

Также сообщалось, что уровень производства боеприпасов в странах ЕС должен достичь 1 млн в год. Как отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, чтобы достичь этого показателя, 11 стран начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, еще две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм.

Ранее на саммите в Брюсселе, который прошел 23 марта, лидеры ЕС поддержали идею об ускоренной передаче Киеву различного рода вооружения, а также планы по совместным закупкам и наращиванию производства оружия и боеприпасов.

8 апреля газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов на поле боя и вынуждены ограничивать их применение. В материале указывалось, что в день украинские военные выпускают около 7700 снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд. Авторы усомнились в том, что страны Запада способны производить снаряды в таких масштабах, которые нужны Киеву.

По мнению экспертов, при сохранении нынешней ситуации снаряды, которые готовы предоставить страны ЕС, — это немногим больше половины потребностей украинской армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.