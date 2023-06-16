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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 25

Сальдо: число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС возросло до 25, еще 17 пропали без вести
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Фото: ТАСС/Коновалов Алексей
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Число жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 25, еще 17 человек пропали без вести. Об этом сообщил в пятницу, 16 июня, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек», — рассказал он в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

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Ранее в этот день в силовых структурах Херсонской области сообщили, что уже более 820 жителей региона получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления из-за разрушения станции.

Накануне Сальдо сообщил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения может составить около 40 млрд рублей.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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