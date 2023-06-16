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Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС жители получили выплаты на 8,2 млн рублей

Более 820 жителей затопленных после прорыва Каховской ГЭС районов получили выплаты на 8,2 млн рублей
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Уже более 820 жителей Херсонской области получили выплаты на 8,2 млн руб. после подтопления из-за разрушения Каховской Гидроэлектростанции ГЭС). Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в силовых структурах региона.

«Всего единовременная помощь от наводнения оказана более 820 жителям на общую сумму 8 млн 210 тыс. руб.», — заявили ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что, в частности, за последние сутки выплаты получили свыше 190 жителей на сумму около 1,2 млн руб.

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Днем ранее, 15 июня, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения составит около 40 млрд рублей, его оценка еще продолжается.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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