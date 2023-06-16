Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС жители получили выплаты на 8,2 млн рублей

Уже более 820 жителей Херсонской области получили выплаты на 8,2 млн руб. после подтопления из-за разрушения Каховской Гидроэлектростанции ГЭС). Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в силовых структурах региона.

«Всего единовременная помощь от наводнения оказана более 820 жителям на общую сумму 8 млн 210 тыс. руб.», — заявили ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что, в частности, за последние сутки выплаты получили свыше 190 жителей на сумму около 1,2 млн руб.

Днем ранее, 15 июня, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения составит около 40 млрд рублей, его оценка еще продолжается.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.