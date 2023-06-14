Власти сообщили о полном сходе воды в Херсонской области к 20 июня

Вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Об этом 14 июня сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«По оценке «Русгидро», полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 м. Началось нормальное снабжение, смогли зайти машины с продуктами», — написал он в Telegram.

По его словам, ущерб от наводнения составит около 40 млрд рублей, его оценка еще продолжается.

«Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд рублей. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне чрезвычайной ситуации продолжается», — добавил глава правительства.

Алексеенко рассказал об ускорении вакцинации людей и животных от опасных инфекций, в том числе участвующих в ликвидации последствий ЧС. Всего работает 11 пунктов вакцинации. Также 14 июня начинается гиперхлорирование всех сетей водоснабжения в районе затопления.

Ранее 14 июня также стало известно, что уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах после прорыва Каховской ГЭС снизился практически до нулевой отметки. Сейчас он составляет 0,1 м и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды всё еще составляет 5 м.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

По последней информации, число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, сообщалось о госпитализации 84 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.