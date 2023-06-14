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В двух округах Херсонской области уровень воды снизился почти до нуля

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В результате прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо 14 июня.

По его словам, уровень воды составляет 0,1 и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды всё еще составляет 5 м.

Как сообщил Сальдо в Telegram-аккаунте, всего эвакуировали более 7,2 тыс. человек, включая 421 ребенка и 138 маломобильных граждан. В Новой Каховке в течение суток провели спецобработку пяти двухэтажных домов, из четырех домов откачали воду (за всё время — из 22), вывезли 102 кубометра мусора.

С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека. Более 760 заявок получено от пострадавших на выплаты.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

13 июня в Херсонской области от воды освободились 1761 жилой дом и 17 социально значимых объектов. Они оказались затоплены после прорыва Каховской ГЭС.

Тогда же в экстренных службах сообщили еще об одном найденом теле в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Отмечается, что из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, двое стали жертвами обстрела пункта эвакуации. В экстренных службах уточнили, что в Херсонской области госпитализированы 84 человека, 86 пострадали.

11 июня Сальдо сообщил, что после прорыва дамбы оказались затоплены три кладбища в в Алешкинском и Голопристанском районах.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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