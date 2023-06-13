В Херсонской области вода ушла из более 1700 жилых домов

В Херсонской области от воды освободились 1761 жилой дом и 17 социально значимых объектов. Они оказались затоплены после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили во вторник, 13 июня, экстренные службы.

Кроме того, вода ушла с одного кладбища, уточняет ТАСС. Согласно прогнозам, к 16 июня ее уровень достигнет нормы.

Уточняется, что в Новокаховском городском округе от воды освободились свыше 1080 жилых домов, в Алешкинском районе — 2350, а в Голопристанском — 330. На данный момент там, где ситуация нормализовалась, проходят аварийно-спасательные работы.

Ранее в этот день в экстренных службах сообщили еще об одном найденом теле в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Отмечается, что из восьми погибших, о которых сообщалось ранее, двое стали жертвами обстрела пункта эвакуации. В экстренных службах уточнили, что в Херсонской области госпитализированы 84 человека, 86 пострадали.

В результате теракта, по данным на 12 июня, предоставленным врио губернатора региона Владимиром Сальдо, всего было эвакуировано 7,1 тыс. человек.

До этого, 11 июня, он также сообщил, что после прорыва дамбы оказались затоплены три кладбища в в Алешкинском и Голопристанском районах.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.