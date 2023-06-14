Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ
Общество
Глава МЧС РФ отнес разрушение Каховской ГЭС к ЧС федерального уровня
Наука и техника
На ПМЭФ показали летающую робототехнику
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Мир
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Общество
В СБ РФ прокомментировали идею создания санитарной зоны на Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Общество
Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС
Экономика
Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Экономика
«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики
Сюжет:

Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены. В этом 14 июня заверил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами. Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!» — отметил Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

«Президент [России Владимир Путин] сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены», — заявил Сальдо.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Ранее 14 июня сообщалось, что уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах после прорыва Каховской ГЭС снизился практически до нулевой отметки. Сейчас он составляет 0,1 и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды всё еще составляет 5 м.

Также с этого дня начинается выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека. Более 760 заявок получено от пострадавших на выплаты.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

13 июня в Херсонской области от воды освободились 1761 жилой дом и 17 социально значимых объектов. В экстренных службах уточнили, что в Херсонской области госпитализированы 84 человека, 86 пострадали. Известно о восьми погибших.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостро

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023