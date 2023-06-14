Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС

Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены. В этом 14 июня заверил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами. Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!» — отметил Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

«Президент [России Владимир Путин] сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены», — заявил Сальдо.

Ранее 14 июня сообщалось, что уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах после прорыва Каховской ГЭС снизился практически до нулевой отметки. Сейчас он составляет 0,1 и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды всё еще составляет 5 м.

Также с этого дня начинается выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека. Более 760 заявок получено от пострадавших на выплаты.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

13 июня в Херсонской области от воды освободились 1761 жилой дом и 17 социально значимых объектов. В экстренных службах уточнили, что в Херсонской области госпитализированы 84 человека, 86 пострадали. Известно о восьми погибших.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостро