Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Аэрофлот» создаст собственную лизинговую компанию для выкупа западных самолетов
Общество
Суд в Москве отпустил экс-совладельца «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» под домашний арест
Мир
Си Цзиньпин встретится с Биллом Гейтсом 16 июня
Армия
Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ
Мир
Die Welt сообщила об отсутствии денег у Берлина для бюджета ЕС из-за помощи Киеву
Мир
Захарова предрекла коллапс и диктатуру в случае прихода к однополярному миру
Мир
В Кремле указали на открытость Путина к контактам по вопросу украинского конфликта
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с президентом ОАЭ
Экономика
Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода
Армия
«Известия» показали госпиталь для спасения жизней бойцов в полевых условиях
Происшествия
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке дронами-камикадзе
Политика
Кремль анонсировал встречу Путина с делегацией стран Африки в Петербурге 17 июня
Сюжет:

Песков заявил об отсутствии вакуума в российской экономике из-за санкций

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никакого вакуума в российской экономике из-за санкций нет, одни направления автоматически замещаются другими, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня.

«[Мы], безусловно, не в изоляции. Здесь никаких лакун, никакого вакуума быть не может в экономических делах», — сказал он в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что если и закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и выгодными другие.

Сильное звено: российские банки ждут рекордной прибыли
Кредитные организации проигнорировали санкции и проблемы в экономике

Накануне министр экономики России Максим Решетников в интервью «Известиям» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил, что потенциал санкционных рисков «во многом исчерпан», поскольку, по его словам, торговые партнеры РФ преследуют экономическую выгоду. Решетников, кроме того, добавил, что бизнес проделал гигантскую работу по перенастраиванию всей логистики.

В тот же день глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, а худшие прогнозы не оправдались. Она также подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

При этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказала «Известиям», что последствия от 11-го пакета санкций будут для России неполноценными, так как предыдущие ограничения не оказали серьезного влияния на экономику страны.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023