Песков заявил об отсутствии вакуума в российской экономике из-за санкций

Никакого вакуума в российской экономике из-за санкций нет, одни направления автоматически замещаются другими, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня.

«[Мы], безусловно, не в изоляции. Здесь никаких лакун, никакого вакуума быть не может в экономических делах», — сказал он в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что если и закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и выгодными другие.

Накануне министр экономики России Максим Решетников в интервью «Известиям» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил, что потенциал санкционных рисков «во многом исчерпан», поскольку, по его словам, торговые партнеры РФ преследуют экономическую выгоду. Решетников, кроме того, добавил, что бизнес проделал гигантскую работу по перенастраиванию всей логистики.

В тот же день глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, а худшие прогнозы не оправдались. Она также подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

При этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказала «Известиям», что последствия от 11-го пакета санкций будут для России неполноценными, так как предыдущие ограничения не оказали серьезного влияния на экономику страны.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.