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Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям

Набиуллина: российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, худшие прогнозы не оправдались. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

В прошлом году ЦБ РФ представил несколько сценариев развития ситуации в мире и в российской экономике на 2023–2025 годы, включая сценарий ускоренной адаптации. Он предполагает более быструю адаптацию экономики России к новым условиям. Более быстрая структурная экономическая перестройка будет происходить в первую очередь за счет лучшей динамики импорта.

Набиуллина подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

Финансовая система России, по ее словам, должна перенастроиться на обслуживание структурной перестройки экономики.

«Одно из проявлений — это изменение соотношения отраслей в экономике, и у нас это должно быть сопряжено с увеличением доли внутреннего спроса», — констатировала она.

Это, по ее словам, влечет за собой перераспределение рабочей силы, инвестиций и прочего. Кроме того, глава Центробанка указала, что банковская система РФ является здоровой, обладает запасом настоящего капитала и может играть большую роль в финансировании трансформации.

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Ранее, 14 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика РФ прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 2,1% по итогам прошлого года. По его словам, настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять, однако в этом году экономика будет расти.

7 июня президент России Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.

До этого, 9 июня, Набиуллина заявила, что экономика РФ полностью вернется к докризисному уровню к 2024 году с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним.

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