Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям
Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, худшие прогнозы не оправдались. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.
В прошлом году ЦБ РФ представил несколько сценариев развития ситуации в мире и в российской экономике на 2023–2025 годы, включая сценарий ускоренной адаптации. Он предполагает более быструю адаптацию экономики России к новым условиям. Более быстрая структурная экономическая перестройка будет происходить в первую очередь за счет лучшей динамики импорта.
Набиуллина подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.
Финансовая система России, по ее словам, должна перенастроиться на обслуживание структурной перестройки экономики.
«Одно из проявлений — это изменение соотношения отраслей в экономике, и у нас это должно быть сопряжено с увеличением доли внутреннего спроса», — констатировала она.
Это, по ее словам, влечет за собой перераспределение рабочей силы, инвестиций и прочего. Кроме того, глава Центробанка указала, что банковская система РФ является здоровой, обладает запасом настоящего капитала и может играть большую роль в финансировании трансформации.
Ранее, 14 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика РФ прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 2,1% по итогам прошлого года. По его словам, настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять, однако в этом году экономика будет расти.
7 июня президент России Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.
До этого, 9 июня, Набиуллина заявила, что экономика РФ полностью вернется к докризисному уровню к 2024 году с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним.