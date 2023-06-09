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Набиуллина назвала сроки возвращения экономики России к докризисному уровню

Набиуллина: экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Экономика РФ полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году, заявила 9 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», — подчеркнула она.

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Ранее, 9 июня, ЦБ РФ сообщил, что совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

1 июня финансовый экономист Александр Разуваев заявил, что рубль будет укрепляться, а способствовать этому будет, в частности, улучшение ситуации по торговому балансу. Экономист высказал уверенность, что в пределах месяца рубль может укрепиться до 77 за доллар.

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