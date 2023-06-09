ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд

Центробанк (ЦБ) РФ в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом в пятницу, 9 июня, говорится на сайте в заявлении регулятора.

«Ключевая ставка — 7,5%», — отмечается в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 21 июля.

Ранее, 5 июня, опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист уточнил, что макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх. Одним из факторов, который препятствует снижению ставки, он назвал неопределенность в отношении госбюджета.

2 июня сохранение ставки на том же уровне спрогнозировали «Известиям» специалисты из 13 крупнейших российских банков. Главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что в стране начинается сезонное снижение цен на продукты питания, которое продлится всё лето и будет ограничивать ускорение инфляции на фоне восстановления конечного потребления. При этом, по его мнению, к концу года инфляционное давление может нарастать умеренно, что позволит ЦБ сохранить ключевую на текущем уровне до конца года.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% около девяти месяцев назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.