Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% в шестой раз

Центральный банк (ЦБ) РФ на заседании 9 июня в очередной раз сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, считают опрошенные 5 июня «Известиями» эксперты.

«Макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх», — сказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Он отметил, что курс рубля практически не изменился (по данным сайта Мосбиржи, на 17:57 мск доллар достиг 81 рубля), а инфляция находится на пониженном уровне, при этом не только в сравнении год к году (2,41% годовых по данным на 29 мая).

«Мы видим по недельным данным, что текущая инфляция не показывает ускорения и в пересчете на год находится вблизи таргетируемых ЦБ 4%», — добавил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что инфляционные ожидания населения немного выросли, однако добавил, что «ожидания группы со сбережениями не изменились и составляют 9,6%, а ведь именно эта категория респондентов наиболее важна с точки зрения рисков усиления инфляционного давления».

При этом Жорнист считает, что, учитывая жесткий сигнал регулятора, про снижение ставки в настоящее время также говорить преждевременно.

«Регулятор неоднократно предупреждал, что опасается роста спроса. Соответственно, должно пройти время, чтобы увидеть, вырастет спрос или нет. А если и вырастет, приведет ли это к ускорению инфляции и насколько», — объяснил он.

Еще одним фактором, который пока препятствует снижению ставки, он назвал неопределенность в отношении госбюджета. Ситуации с исполнением бюджета в дальнейшем повлияет на решение ЦБ по ставке.

«Зампред ЦБ Алексей Заботкин как-то сравнивал экономику с кораблем. В таком случае ставка — это штурвал, с помощью которого выдерживают курс. Как нам кажется, сейчас корабль идет точно к намеченной цели — к инфляции в 4%, поэтому причин менять курс нет», — подчеркнул Евгений Жорнист.

В свою очередь партнер Capital Lab Евгений Шатов так же выразил мнение, что регулятор оставит ключевую ставку без изменения.

«Это будет одним из самых длительных периодов, на протяжении которого ставка не меняется. В настоящее время и динамика курса рубля, и динамика цен не создают предпосылок для поднятия ставки», — рассказал он.

Ранее, 2 июня, опрошенные «Известиями» специалисты из 13 крупнейших российских банков спрогнозировали сохранение Центробанком уровня ставки. ЦБ удерживает ставку без изменений уже больше восьми месяцев.

Регулятор снизил ключевую ставку до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимался с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.