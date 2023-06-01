Экономист Разуваев спрогнозировал укрепление рубля

Рубль будет укрепляться, а способствовать этому будет, в частности, улучшение ситуации по торговому балансу. Такое мнение экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал в четверг, 1 июня.

Также в последнее время идут разговоры о том, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку.

«Это все сыграет в пользу рубля: и торговое сальдо, и разговоры о возможном повышении ключевой ставки. Это однозначно», — сказал Разуваев в беседе с Lenta.Ru.

Экономист высказал уверенность, что в пределах месяца рубль может укрепиться до 77 за доллар.

«Я надеюсь, что мы придем к 75 за доллар, а, вообще, в этом году мы увидим 65 просто за счет того, что торговое сальдо будет улучшаться, дисконт на нашу нефть будет сокращаться. Я, вообще, считаю, что нефть будет повыше, если не будет повторения Lehman Brothers в Америке», — поделился экономист.

Он добавил, что такой прогноз возможен в том случае, если не будет паники.

Ранее в этот день руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард сказал в беседе с «Известиями», что в июне доллар может достигнуть уровня в 78 рублей.

По его словам, временному укреплению российской нацвалюты также поспособствует продажа валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 2 млрд рублей в день.

Накануне экономист Скотт Макдоналд заявил, что потенциальный дефолт в США может привести к тяжелым последствиям для американского доллара и экономики страны, передает RT.

По его словам, Вашингтон также потеряет возможность постоянно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг.