Путин заявил о возможном росте ВВП России на 1–2% в 2023 году

ВВП России может вырасти на 1–2% в 2023 году. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам Петербургского международного экономического форума.

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%», — написал он.

Путин отметил важность максимального использования открывающихся возможностей. Он призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.

Накануне Всемирный банк дал прогноз по состоянию экономики России. По его данным, ВВП в реальном выражении сократится на 0,2% в 2023 году, однако уже в следующем вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП РФ, который составит 0,8%.

Ранее, 15 мая, свой прогноз представили аналитики Европейской комиссии (ЕК), согласно которому ВВП России в 2023 году снизится на 0,9%, а не на 3,2%, как предсказывалось ранее. В Минэкономразвития в ответ на это заявили, что ЕК фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению санкций. В министерстве добавили, что международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России.

До этого, 12 мая, Центробанк РФ составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%. Регулятор полагает, что на развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос. При этом, как отмечает ЦБ, не стоит ждать, что экономика адаптируется к новым условиям в ближайшее время. Основная часть «дорогостоящих адаптационных процессов» завершится только в 2025 году. Предположительно, к этому времени динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.