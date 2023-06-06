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Всемирный банк представил прогноз ВВП РФ и Украины на 2023 год

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Фото: Global Look Press/photothek.net/Thomas Trutschel
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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в реальном выражении на 2% по итогам 2023 года. Данная информация была опубликована во вторник, 6 июня, в обновленном докладе Всемирного банка по перспективам развития мировой экономики.

Согласно приведенным в докладе данным, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в реальном выражении на 2% по итогам 2023 года, при этом, по итогам 2022 года по данному показателю было зафиксировано падение на 29,1%. Кроме того, январский прогноз по Украине был более пессимистичным и предрекал Киеву падение ВВП на 1,3% по итогам текущего года.

В свою очередь в России, по прогнозу Всемирного банка, ВВП в реальном выражении сократится на 0,2% в текущем году, однако уже в 2024 году вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП РФ, который составит 0,8%.

Ранее, 15 мая, свой прогноз представили аналитики Европейской комиссии (ЕК), согласно которому ВВП России в 2023 году снизится на 0,9%, а не на 3,2%, как предсказывалось ранее. В Минэкономразвития в ответ на это заявили, что ЕК фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению санкций. В министерстве добавили, что международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России.

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До этого, 12 мая, Центробанк РФ составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%. Регулятор полагает, что на развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос. При этом, как отмечает ЦБ, не стоит ждать что экономика адаптируется к новым условиям в ближайшее время. Основная часть «дорогостоящих адаптационных процессов» завершится только в 2025 году. Предположительно, к этому времени динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.

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