Всемирный банк представил прогноз ВВП РФ и Украины на 2023 год

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в реальном выражении на 2% по итогам 2023 года. Данная информация была опубликована во вторник, 6 июня, в обновленном докладе Всемирного банка по перспективам развития мировой экономики.

Согласно приведенным в докладе данным, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в реальном выражении на 2% по итогам 2023 года, при этом, по итогам 2022 года по данному показателю было зафиксировано падение на 29,1%. Кроме того, январский прогноз по Украине был более пессимистичным и предрекал Киеву падение ВВП на 1,3% по итогам текущего года.

В свою очередь в России, по прогнозу Всемирного банка, ВВП в реальном выражении сократится на 0,2% в текущем году, однако уже в 2024 году вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП РФ, который составит 0,8%.

Ранее, 15 мая, свой прогноз представили аналитики Европейской комиссии (ЕК), согласно которому ВВП России в 2023 году снизится на 0,9%, а не на 3,2%, как предсказывалось ранее. В Минэкономразвития в ответ на это заявили, что ЕК фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению санкций. В министерстве добавили, что международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России.

До этого, 12 мая, Центробанк РФ составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%. Регулятор полагает, что на развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос. При этом, как отмечает ЦБ, не стоит ждать что экономика адаптируется к новым условиям в ближайшее время. Основная часть «дорогостоящих адаптационных процессов» завершится только в 2025 году. Предположительно, к этому времени динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.