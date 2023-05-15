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В Минэкономразвития отреагировали на обновленный прогноз ЕК по ВВП России

Минэк: новый прогноз ЕК по ВВП России говорит о признании эффективности работы правительства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Еврокомиссия (ЕК) в своем экономическом прогнозе на 2023–2024 годы фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению санкций, заявили 15 мая в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве уточнили, что международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России. Так действуют МВФ, Всемирный банк и теперь ЕК.

«Более того, ЕК признает эффективность работы правительства РФ по преодолению последствий санкционного давления», — добавили в Минэкономразвития.

Ранее в этот же день стало известно, что ЕК ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 0,9% вместо 3,2%.

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12 мая Центробанк составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%. Регулятор полагает, что на развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос.

При этом, как отмечает ЦБ, не стоит ждать что экономика адаптируется к новым условиям в ближайшее время. Основная часть «дорогостоящих адаптационных процессов» завершится только в 2025 году. Предположительно, к этому времени динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.

7 мая сообщалось, что, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб, российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире.

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