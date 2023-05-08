Экономика России вернулась в десятку крупнейших в мире

Российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире, сообщило 7 мая «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

Сообщается, что Россия, по итогам прошлого года, произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что cоответствует восьмому месту рейтинга. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

На первом месте среди крупнейших в мире осталась экономика США с ВВП в $25,46 трлн. Вторая в рейтинге — экономика Китая ($17,94 трлн). На третьем месте — Япония с ВВП в $4,17 трлн.

Ранее, 6 мая, «РИА Новости» сообщило, что уровень внешнего долга по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) в России по итогам прошлого года упал до исторического минимума — до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов. Эта цифра является минимальным значением с 2002 года. Отмечается также, что спад российского ВВП замедлился до 1,1% в годовом выражении.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.