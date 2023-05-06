Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума

Уровень внешнего долга по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) в России упал до исторического минимума по итогам прошлого года. Об этом 6 мая сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свои расчеты, сделанные на основе данных национальных центробанков и статслужб.

По этим данным, уровень внешнего долга к ВВП в России сократился до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов. Эта цифра является минимальным значением с 2002 года. Журналисты также отмечают, что спад российского ВВП замедлился до 1,1% в годовом выражении.

Согласно информации агентства, наименьший показатель среди крупнейших экономик мира отмечается в Китае: там он за год опустился с 15,4 до 13,7%, а в Индии внешний долг составил 19,1% ВВП.

При этом самые высокие показатели внешнего долга демонстрируют европейские страны: Нидерланды (380,5% ВВП), Великобритания (287%), Швейцария (280,5%). Отмечается, что в этих странах показатель за год снизился на 14,29 и 16 процентных пунктов соответственно. Внешний долг Франции составляет 249% от ВВП, Бельгии 242%, Испании 179%, Швеции 170%, Германии 159%, Норвегии 132%, Италии 131%.

«Всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос лишь в пяти из 25 исследуемых государств, сильнее всего — в Японии (на 10 п.п., до 104%). В то же время в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь государств: Норвегия, США и Южная Корея (на 5%), Турция (4,5%), Аргентина (3%), Бразилия (2%) и Польша (1%)», — отмечают журналисты.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 4 мая на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.