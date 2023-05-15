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Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год

ЕК ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 0,9% вместо 3,2%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитики Еврокомиссии (ЕК) изменили прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2023 году в лучшую сторону, соответствующий отчет опубликован 15 мая на сайте ЕК.

Эксперты полагают, что российская экономика по итогам 2023 года снизится на 0,9%, а не на 3,2%, которые прогнозировались осенью.

Также ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся прежде 0,9%, пишет «Газета.Ru».

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Ранее, 12 мая, Центробанк составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%. При этом на развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос.

В начале мая сообщалось, что уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимальных 16,6%.

При этом в апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту экономики России в 2023 году до 0,7%. Прогноз роста на этот год пересмотрен в большую сторону на 0,4% и снижен на 0,8% в 2024 году по сравнению с январской оценкой.

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