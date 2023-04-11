МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, говорится в опубликованном 11 апреля докладе международной организации.
Согласно представленным данным, прогноз роста на 2023 год пересмотрен в большую сторону на 0,4% и снижен на 0,8% в 2024 году по сравнению с январской оценкой.
При этом отмечается, что мировая экономика вырастет на 2,8% и 3% в 2023-м и 2024-м годах соответственно.
В начале апреля Всемирный банк также спрогнозировал улучшение по динамике ВВП России в 2023 году. Однако, согласно прогнозам его аналитиков, сокращение произойдет на 0,2%, а не на 3,3%.
В марте глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у экономики страны большой потенциал. Основу данного потенциала, по словам министра, составляет внутренний спрос.
В том же месяце президент России Владимир Путин отмечал, что внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%. Он также спрогнозировал, что во II квартале ожидается рост ВВП. При этом спад экономики летом 2022 года был связан с санкциями, а с июля прошлого года в стране отмечается рост.