Выше взнос: доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей

Крупные предприятия за счет единовременного взноса в бюджет могут пополнить его на 470 млрд рублей . Такая оценка приводится в исследовании ВШЭ (есть у «Известий»). И это в полтора раз выше ожиданий Минфина , который прогнозировал поступления на уровне 300 млрд. В соответствии с результатами исследования большую часть обеспечат предприятия по добыче и экспорту природных ресурсов, а крупнейшими плательщиками станут «Металлоинвест», Сбер и «Норникель» . Эксперты считают, что в случае роста дефицита бюджета дополнительные налоги и сборы могут установить в отношении компаний, которых разовый взнос еще не коснулся.

Схемы расчетов

Единовременный взнос в бюджет способен оказаться более эффективным, чем ожидали власти. Объем поступлений от разового платежа может составить до 470 млрд рублей . Это в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Такая оценка получена при использовании схемы расчета, представленной в ведомстве, говорится в исследовании Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

В феврале 2023-го правительство сообщило о планах ввести дополнительный сбор на сверхприбыли предприятий, полученные в 2021–2022 годах . Так, крупный бизнес должен будет уплатить разовый взнос в федеральный бюджет во второй половине этого года. Предполагается, что он будет иметь формат налога на непредвиденную прибыль (windfall tax).

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Как позднее заявили в Минфине, исключением станут предприятия нефтегазовой и угольной отрасли, МСП и компании, чья средняя прибыль за два прошлых года оказалась меньше 1 млрд . Ведомство еще не утвердило окончательную формулу расчета взноса для компаний. Ставка тоже не определена . Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговое решение примут, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль .

Для обеспечения «целевой» суммы взноса в 300 млрд ставка налога на непредвиденную прибыль может быть установлена на уровне 3,2% , говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Там отмечается: эта цифра получена на основе анализа агрегированных данных Росстата о финансовом результате прибыльных организаций и публичной финансовой отчетности компаний.

В реальности расчет будет проводиться для каждой организации индивидуально по данным налоговых деклараций , отметил эксперт Центра экономической перспективы ИГМУ НИУ ВШЭ Илья Гуленков. Поэтому, вероятно, итоговый объем сбора составит до 470 млрд, объяснил он.

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Поступления от единоразового взноса действительно могут превысить заявленные Минфином 300 млрд , считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, сегодня эти дополнительные платежи были бы крайне уместны для пополнения казны, хотя кардинально ситуацию с бюджетным дефицитом они не изменят. Финансовое положение может значимо поправить только рост поставок и сокращение дисконта на российские углеводороды.

Согласно закону о бюджете, по итогам 2023 года доходы составят 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн, соответственно, дефицит — 2,9 трлн, или 2% ВВП. «Известия» обратились за комментариями в Минфин.

Кому платить

Почти 85% поступлений обеспечат отрасли, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов, говорится в исследовании. При этом наибольшую сумму сбора могут заплатить «Металлоинвест», Сбер и «Норникель».



Весомый вклад внесут предприятия обрабатывающей промышленности — 41% . Главным образом это химические и металлургические производства. Крупнейшими плательщиками в первой группе могут стать «ФосАгро» (11,6 млрд), «ЕвроХим» (1,5 млрд) и «Саянскхимпласт» (660 млн). В свою очередь, наибольшую сверхприбыль среди металлургов в 2021–2022 годах получили «Норникель» и НЛМК: для них сумма сбора может составить 18,3 и 15,1 млрд соответственно. Кроме них, крупнейшие взносы, скорее всего, сделают «Русал» (10,4 млрд) и «Северсталь» (9,5 млрд).

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Следующая крупная группа плательщиков (30%) — предприятия, которые занимаются финансами и страхованием (включая и банки, и многопрофильные холдинги). Крупную сумму сумму сбора могут заплатить Сбер (20,4 млрд), а также «Бизнес Оптима» (1,7 млрд) и «Таграс» (1,1 млрд).

Почти 15% поступлений обеспечат предприятия по добыче полезных ископаемых . Лидер среди них «Металлоинвест», который занимает верхнюю строчку общего рейтинга (34,5 млрд). Остальная часть сбора (14%) придется на компании «Росэнергоатом» (8 млрд), «ПИК» (5,3 млрд), «Бест Прайс» (1,4 млрд), «Мосметрострой» (1,3 млрд), «Победа» (877 млн) и другие. «Известия» запросили все упомянутые компании.

Раз или нет

Механизм windfall tax довольно популярен в мире — только за последние два года такие сборы платили как минимум в восьми странах, включая ЕС и Великобританию, рассказал Илья Гуленков. По его словам, эффективность этого инструмента смешанная — всё же лучше себя показали постоянно действующие налоги, нежели разовые решения. Кроме того, добавил он, такие сборы увеличивают неопределенность и снижают уровень инвестиционной активности.

При этом маловероятно, что дополнительный сбор в России будет неоднократным , продолжил эксперт. Дело в том, что уникальная экономическая конъюнктура 2021–2022 годов вряд ли повторится . Однако эта вероятность возрастет при реализации негативных сценариев — продолжении роста расходов, ухудшении ситуации с экспортом углеводородов и, как следствие, сокращении доходов бюджета, резюмировал аналитик.

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Повторение аналогичных изъятий из прибыли бизнеса в ближайшее время сомнительно , согласился Агван Микаелян из FinExpertiza. Он добавил: сегодня логика разового сбора объясняется не только с точки зрения экономики, но и соображениями социальной справедливости, что в текущей ситуации выглядит вполне обоснованным .

— Нельзя исключить, что этот сбор может стать неоднократным или что будут вводиться дополнительные налоги для компаний, которые не входят в число плательщиков windfall tax, — это будет зависеть от ситуации с бюджетным дефицитом, — ожидает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Такого же мнения придерживается заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По его словам, решения в области налоговой политики будут приниматься более ситуативно, если это потребуется.