 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП
Общество
Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания
Экономика
Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясом в торговле
Мир
Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП
Общество
«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке
Мир
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Мир
В США признали отсутствие единой версии об утечке документов Пентагона
Мир
Нетаньяху опроверг информацию о поставках оружия на Украину
Мир
В Болгарии опровергли сообщения СМИ о намерении подарить Украине истребители
Спорт
ЦСКА в третий раз обошел СКА в серии финала Западной конференции КХЛ
Мир
СМИ сообщили о штурме храма УПЦ в Каменце-Подольском
Общество
На экологию в России в 2023 году потратят около 290 млрд рублей
Общество
Суд арестовал экс-чиновника Росавиации Костылева
/

Выше взнос: доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей

Какие компании заплатят больше всего и стоит ли взимать налог на непредвиденную прибыль в будущем
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупные предприятия за счет единовременного взноса в бюджет могут пополнить его на 470 млрд рублей. Такая оценка приводится в исследовании ВШЭ (есть у «Известий»). И это в полтора раз выше ожиданий Минфина, который прогнозировал поступления на уровне 300 млрд. В соответствии с результатами исследования большую часть обеспечат предприятия по добыче и экспорту природных ресурсов, а крупнейшими плательщиками станут «Металлоинвест», Сбер и «Норникель». Эксперты считают, что в случае роста дефицита бюджета дополнительные налоги и сборы могут установить в отношении компаний, которых разовый взнос еще не коснулся.

Схемы расчетов

Единовременный взнос в бюджет способен оказаться более эффективным, чем ожидали власти. Объем поступлений от разового платежа может составить до 470 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Такая оценка получена при использовании схемы расчета, представленной в ведомстве, говорится в исследовании Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

В феврале 2023-го правительство сообщило о планах ввести дополнительный сбор на сверхприбыли предприятий, полученные в 2021–2022 годах. Так, крупный бизнес должен будет уплатить разовый взнос в федеральный бюджет во второй половине этого года. Предполагается, что он будет иметь формат налога на непредвиденную прибыль (windfall tax).

Монета рубль
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Как позднее заявили в Минфине, исключением станут предприятия нефтегазовой и угольной отрасли, МСП и компании, чья средняя прибыль за два прошлых года оказалась меньше 1 млрд. Ведомство еще не утвердило окончательную формулу расчета взноса для компаний. Ставка тоже не определена. Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговое решение примут, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль.

В хорошей форме: российская кубышка прибавила на 800 млрд рублей
Фонд состоит на 60% из юаней и на 40% из золота

Для обеспечения «целевой» суммы взноса в 300 млрд ставка налога на непредвиденную прибыль может быть установлена на уровне 3,2%, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Там отмечается: эта цифра получена на основе анализа агрегированных данных Росстата о финансовом результате прибыльных организаций и публичной финансовой отчетности компаний.

В реальности расчет будет проводиться для каждой организации индивидуально по данным налоговых деклараций, отметил эксперт Центра экономической перспективы ИГМУ НИУ ВШЭ Илья Гуленков. Поэтому, вероятно, итоговый объем сбора составит до 470 млрд, объяснил он.

Бухгалтерия
Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Поступления от единоразового взноса действительно могут превысить заявленные Минфином 300 млрд, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, сегодня эти дополнительные платежи были бы крайне уместны для пополнения казны, хотя кардинально ситуацию с бюджетным дефицитом они не изменят. Финансовое положение может значимо поправить только рост поставок и сокращение дисконта на российские углеводороды.

Согласно закону о бюджете, по итогам 2023 года доходы составят 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн, соответственно, дефицит — 2,9 трлн, или 2% ВВП. «Известия» обратились за комментариями в Минфин.

Пике отменяется: Всемирный банк улучшил прогноз российского ВВП в 16 раз
По новым оценкам, падение составит всего 0,2%

Кому платить

Почти 85% поступлений обеспечат отрасли, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов, говорится в исследовании. При этом наибольшую сумму сбора могут заплатить «Металлоинвест», Сбер и «Норникель».

Весомый вклад внесут предприятия обрабатывающей промышленности — 41%. Главным образом это химические и металлургические производства. Крупнейшими плательщиками в первой группе могут стать «ФосАгро» (11,6 млрд), «ЕвроХим» (1,5 млрд) и «Саянскхимпласт» (660 млн). В свою очередь, наибольшую сверхприбыль среди металлургов в 2021–2022 годах получили «Норникель» и НЛМК: для них сумма сбора может составить 18,3 и 15,1 млрд соответственно. Кроме них, крупнейшие взносы, скорее всего, сделают «Русал» (10,4 млрд) и «Северсталь» (9,5 млрд).

Счетчик банкнот
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следующая крупная группа плательщиков (30%) — предприятия, которые занимаются финансами и страхованием (включая и банки, и многопрофильные холдинги). Крупную сумму сумму сбора могут заплатить Сбер (20,4 млрд), а также «Бизнес Оптима» (1,7 млрд) и «Таграс» (1,1 млрд).

Почти 15% поступлений обеспечат предприятия по добыче полезных ископаемых. Лидер среди них «Металлоинвест», который занимает верхнюю строчку общего рейтинга (34,5 млрд). Остальная часть сбора (14%) придется на компании «Росэнергоатом» (8 млрд), «ПИК» (5,3 млрд), «Бест Прайс» (1,4 млрд), «Мосметрострой» (1,3 млрд), «Победа» (877 млн) и другие. «Известия» запросили все упомянутые компании.

Дело за крупным: в 2022-м добывающие компании обеспечили 40% налоговых доходов
Именно они могут заплатить добровольный взнос в бюджет от сверхприбыли

Раз или нет

Механизм windfall tax довольно популярен в мире — только за последние два года такие сборы платили как минимум в восьми странах, включая ЕС и Великобританию, рассказал Илья Гуленков. По его словам, эффективность этого инструмента смешанная — всё же лучше себя показали постоянно действующие налоги, нежели разовые решения. Кроме того, добавил он, такие сборы увеличивают неопределенность и снижают уровень инвестиционной активности.

При этом маловероятно, что дополнительный сбор в России будет неоднократным, продолжил эксперт. Дело в том, что уникальная экономическая конъюнктура 2021–2022 годов вряд ли повторится. Однако эта вероятность возрастет при реализации негативных сценариев — продолжении роста расходов, ухудшении ситуации с экспортом углеводородов и, как следствие, сокращении доходов бюджета, резюмировал аналитик.

Деньги на столе
Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Повторение аналогичных изъятий из прибыли бизнеса в ближайшее время сомнительно, согласился Агван Микаелян из FinExpertiza. Он добавил: сегодня логика разового сбора объясняется не только с точки зрения экономики, но и соображениями социальной справедливости, что в текущей ситуации выглядит вполне обоснованным.

Нельзя исключить, что этот сбор может стать неоднократным или что будут вводиться дополнительные налоги для компаний, которые не входят в число плательщиков windfall tax, — это будет зависеть от ситуации с бюджетным дефицитом, — ожидает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Уходя, уплати: покидающие рынок компании пополнят российский бюджет
Минфин утвердил порядок для организаций из недружественных стран

Такого же мнения придерживается заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По его словам, решения в области налоговой политики будут приниматься более ситуативно, если это потребуется.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023