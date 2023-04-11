Выше взнос: доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
Крупные предприятия за счет единовременного взноса в бюджет могут пополнить его на 470 млрд рублей. Такая оценка приводится в исследовании ВШЭ (есть у «Известий»). И это в полтора раз выше ожиданий Минфина, который прогнозировал поступления на уровне 300 млрд. В соответствии с результатами исследования большую часть обеспечат предприятия по добыче и экспорту природных ресурсов, а крупнейшими плательщиками станут «Металлоинвест», Сбер и «Норникель». Эксперты считают, что в случае роста дефицита бюджета дополнительные налоги и сборы могут установить в отношении компаний, которых разовый взнос еще не коснулся.
Схемы расчетов
Единовременный взнос в бюджет способен оказаться более эффективным, чем ожидали власти. Объем поступлений от разового платежа может составить до 470 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Такая оценка получена при использовании схемы расчета, представленной в ведомстве, говорится в исследовании Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.
В феврале 2023-го правительство сообщило о планах ввести дополнительный сбор на сверхприбыли предприятий, полученные в 2021–2022 годах. Так, крупный бизнес должен будет уплатить разовый взнос в федеральный бюджет во второй половине этого года. Предполагается, что он будет иметь формат налога на непредвиденную прибыль (windfall tax).
Как позднее заявили в Минфине, исключением станут предприятия нефтегазовой и угольной отрасли, МСП и компании, чья средняя прибыль за два прошлых года оказалась меньше 1 млрд. Ведомство еще не утвердило окончательную формулу расчета взноса для компаний. Ставка тоже не определена. Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговое решение примут, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль.
Для обеспечения «целевой» суммы взноса в 300 млрд ставка налога на непредвиденную прибыль может быть установлена на уровне 3,2%, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Там отмечается: эта цифра получена на основе анализа агрегированных данных Росстата о финансовом результате прибыльных организаций и публичной финансовой отчетности компаний.
В реальности расчет будет проводиться для каждой организации индивидуально по данным налоговых деклараций, отметил эксперт Центра экономической перспективы ИГМУ НИУ ВШЭ Илья Гуленков. Поэтому, вероятно, итоговый объем сбора составит до 470 млрд, объяснил он.
Поступления от единоразового взноса действительно могут превысить заявленные Минфином 300 млрд, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, сегодня эти дополнительные платежи были бы крайне уместны для пополнения казны, хотя кардинально ситуацию с бюджетным дефицитом они не изменят. Финансовое положение может значимо поправить только рост поставок и сокращение дисконта на российские углеводороды.
Согласно закону о бюджете, по итогам 2023 года доходы составят 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн, соответственно, дефицит — 2,9 трлн, или 2% ВВП. «Известия» обратились за комментариями в Минфин.
Кому платить
Почти 85% поступлений обеспечат отрасли, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов, говорится в исследовании. При этом наибольшую сумму сбора могут заплатить «Металлоинвест», Сбер и «Норникель».
Весомый вклад внесут предприятия обрабатывающей промышленности — 41%. Главным образом это химические и металлургические производства. Крупнейшими плательщиками в первой группе могут стать «ФосАгро» (11,6 млрд), «ЕвроХим» (1,5 млрд) и «Саянскхимпласт» (660 млн). В свою очередь, наибольшую сверхприбыль среди металлургов в 2021–2022 годах получили «Норникель» и НЛМК: для них сумма сбора может составить 18,3 и 15,1 млрд соответственно. Кроме них, крупнейшие взносы, скорее всего, сделают «Русал» (10,4 млрд) и «Северсталь» (9,5 млрд).
Следующая крупная группа плательщиков (30%) — предприятия, которые занимаются финансами и страхованием (включая и банки, и многопрофильные холдинги). Крупную сумму сумму сбора могут заплатить Сбер (20,4 млрд), а также «Бизнес Оптима» (1,7 млрд) и «Таграс» (1,1 млрд).
Почти 15% поступлений обеспечат предприятия по добыче полезных ископаемых. Лидер среди них «Металлоинвест», который занимает верхнюю строчку общего рейтинга (34,5 млрд). Остальная часть сбора (14%) придется на компании «Росэнергоатом» (8 млрд), «ПИК» (5,3 млрд), «Бест Прайс» (1,4 млрд), «Мосметрострой» (1,3 млрд), «Победа» (877 млн) и другие. «Известия» запросили все упомянутые компании.
Раз или нет
Механизм windfall tax довольно популярен в мире — только за последние два года такие сборы платили как минимум в восьми странах, включая ЕС и Великобританию, рассказал Илья Гуленков. По его словам, эффективность этого инструмента смешанная — всё же лучше себя показали постоянно действующие налоги, нежели разовые решения. Кроме того, добавил он, такие сборы увеличивают неопределенность и снижают уровень инвестиционной активности.
При этом маловероятно, что дополнительный сбор в России будет неоднократным, продолжил эксперт. Дело в том, что уникальная экономическая конъюнктура 2021–2022 годов вряд ли повторится. Однако эта вероятность возрастет при реализации негативных сценариев — продолжении роста расходов, ухудшении ситуации с экспортом углеводородов и, как следствие, сокращении доходов бюджета, резюмировал аналитик.
Повторение аналогичных изъятий из прибыли бизнеса в ближайшее время сомнительно, согласился Агван Микаелян из FinExpertiza. Он добавил: сегодня логика разового сбора объясняется не только с точки зрения экономики, но и соображениями социальной справедливости, что в текущей ситуации выглядит вполне обоснованным.
— Нельзя исключить, что этот сбор может стать неоднократным или что будут вводиться дополнительные налоги для компаний, которые не входят в число плательщиков windfall tax, — это будет зависеть от ситуации с бюджетным дефицитом, — ожидает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Такого же мнения придерживается заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По его словам, решения в области налоговой политики будут приниматься более ситуативно, если это потребуется.