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Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики

Центробанк спрогнозировал восстановление экономики России в течение двух лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центробанк (ЦБ) прогнозирует, что во II квартале 2023 года рост ВВП составит 4,2%. При этом основной движущей силой экономики в текущем году будет внутренний спрос. Об этом говорится в опубликованном 11 мая докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Как отмечается в документе, более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в I квартале текущего года, а также низкий уровень безработицы позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5–2,0%.

По прогнозу Банка России, экономика продолжит восстанавливаться в следующем году. Ожидается, что к концу 2024-го она вернется на уровень IV квартала 2021 года. ЦБ уточняет, что в 2024 году рост поддержат инвестиции, сделанные в 2022-м и 2023 годах. В настоящее время инвестиционная активность, по оценкам регулятора, находится на уровне 2021-го, это немного выше, чем в 2018–2019 годах.

Основная же часть «дорогостоящих адаптационных процессов» завершится в 2025 году. К этому времени динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.

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Ранее, 7 мая, сообщалось, что, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб, российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. По итогам прошлого года Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что соответствует восьмому месту рейтинга. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

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