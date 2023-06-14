Экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение ВВП составило 2,1% по итогам прошлого года. Настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять тогда, однако и в этом году экономика будет расти, заявил 14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Наш прогноз на этот год: экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», — сказал он в беседе с РБК.

Греф уточнил, что последствия усложнения экономической ситуации в стране в первую очередь ощутил финансовый сектор.

«Не могу сказать, что это была приятная прогулка — это был один из самых сложных годов за всю нашу историю. Но тем не менее мы видим, что рыночность экономики, ее огромный потенциал к приспособлению к новым условиям и конкуренция сделали свое дело», — отметил позитивные моменты глава Сбербанка.

Оценивая будущее положение российской экономики, Греф признался, что не является сторонником пессимистических прогнозов о грядущей стагнации. Он призывает ориентироваться на два ключевых фактора.

«Первый — это как будет складываться ситуация в мировой макроэкономике. И, конечно же, сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть», — поделился прогнозом Греф.

8 июня полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос заявила, что Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. По ее мнению, антироссийские санкции оказались неэффективными и контрпродуктивными, а к тому же ускорили сдвиг в развитии России.

10 мая временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов сообщил, что западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. Показатели I квартала этого года лучше, чем были в 2019 году.

В апреле генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев заявил, что РФ может совершить технологический прорыв в развитии нефтегазовой отрасли в условиях антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.