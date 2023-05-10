Объем экспорта из России по ряду позиций превысил показатели 2019 года

Западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. Показатели I квартала этого года лучше, чем были в 2019 году, сообщил 10 мая в беседе с ТАСС временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

«Экспорт — определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся. В остальном у нас объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились», — сказал он.

Давыдов указал, что объем экспорта в I квартале 2019 года составлял $101,2 млрд. Экспорт России в январе прошлого года составил $45,8 млрд и по сравнению с январем 2021 года увеличился на 69,9%.

В I квартале 2023 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 1,288 трлн рублей, тогда как в прошлом году было 2 трлн рублей.

«Я не скажу, что прям всё рекордно. Импорт идет очень неплохо в этом году. В прошлом году, до начала СВО, импорт был рекордный, потом было падение. Если смотреть по I кварталу прошлого года, у нас суммарно результаты не хуже, чем в прошлом году», — добавил врио главы ФТС.

Экспорт российской нефти в 2022 году достиг 242 млн т, увеличившись на 7,6%. Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Между тем 8 мая стало известно, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций может запретить РФ экспорт некоторых технологий и использование ряда объектов интеллектуальной собственности. Основная цель этого инструмента — удержать страны от помощи России и пресечь торговые каналы, которые может использовать Москва, сообщало агентство Bloomberg.

До этого, в феврале, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена привязка к потолку цен. В апреле Владимир Путин исключил из сферы действия указа контракты на поставки нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, заключенные до 1 февраля 2023 года.

30 марта «Известия» ознакомились с протоколом совещания комиссии по энергетике Госсовета, в котором говорилось, что экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 млрд куб. м до 50. Отгрузка снижалась в течение всего 2022-го по мере потери разных маршрутов, и сейчас их объем примерно соответствует объему экспорта октября–декабря прошлого года, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

При этом 24 апреля генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев заявил «Известиям», что РФ может совершить технологический прорыв в развитии нефтегазовой отрасли в условиях антироссийских санкций. Россия тесно связана с мировыми рынками нефти и газа, и любые изменения в ситуации на этих рынках могут сильно повлиять на экономику страны. Но у России есть возможность лучше контролировать цены на нефть и газ благодаря своему большому объему производства и экспорта, отметил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.