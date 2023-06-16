Министр экономики заявил, что потенциал санкционных рисков «во многом» исчерпан»
Потенциал санкционных рисков во многом исчерпан, заявил министр экономики РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023. Он подчеркнул, что торговые партнеры России преследуют экономическую выгоду.
«Сложно отказаться от потребления нашего импорта: топливно-энергетических ресурсов, металла, дерева и продуктов деревопереработки. А еще сложнее — от нашего продовольствия, наших удобрений и так далее и так далее», — пояснил он.
Решетнико добавил, что бизнес проделал гигантскую работу по перенастраиванию всей логистики. По многим проектам Россия только в начале пути — например, в развитии коридора «Север-Юг». Также продолжается активно развивать Восточный полигон.
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