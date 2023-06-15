МИД РФ призвал срочно вернуть Приштину к диалогу с Белградом

Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 15 июня на сайте ведомства.

«На фоне фальшивого возмущения Запада поведением временных органов самоуправления в Приштине «премьер» Косово Альбин Курти показывает неспособность взять даже театральную паузу в непрекращающемся насилии против коренного сербского населения», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что договариваться с косовскими представителями бесполезно, так как любые с виду мирные предложения оказываются ложью.

«Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — заключила Захарова.

Накануне власти Косово запретили въезд на территорию региона автомобилям с сербскими номерами. Причиной были названы соображения безопасности.

По информации телеканала РТС, сербская полиция задержала трех вооруженных косовских спецназовцев. После инцидента в Косово решили запретить въезд машин с сербскими номерами.

Ранее, 14 июня, президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Тогда же представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что власти ЕС намерены ограничить финансирование Косово и приостановить визиты на высоком уровне из-за отказа властей непризнанной республики содействовать деэскалации.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.