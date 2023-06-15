Власти Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами

Власти Косово запретили въезд на территорию региона автомобилям с сербскими номерами. Об этом заявил пресс-секретарь правительства непризнанной республики Перпарим Криезиу 14 июня.

«По соображениям безопасности решили повысить уровень пограничного контроля. В качестве экстренного шага было решено запретить въезд автомобилей с сербскими номерами в Косово, пока продолжается анализ ситуации органами безопасности», — передает его слова Kosovo Online.

По информации телеканала РТС, сербская полиция задержала трех вооруженных косовских спецназовцев. Криезиу сообщил, что после этого инцидента в Косово решили запретить въезд машин с сербскими номерами.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В конце мая в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, который стремится стать единственным посредником в конфликтной ситуации между Белградом и Приштиной, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

3 июня сербский адвокат Горан Петрониевич рассказал «Известиям», что НАТО преследует свои цели в дестабилизации ситуации на Балканах. По его словам, сербов, которым не понравилось присутствие боснийских чиновников в администрациях городов на севере Косово, втянули в политический конфликт.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.