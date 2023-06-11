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ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
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ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российские военные поразили пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехова Запорожской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные ликвидировали штаб 10-й горно-штурмовой бригады, командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов ВСУ в районах Красного и Ласточкино Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация поразила опорные пункты ВСУ, а артиллерия уничтожила огневые позиции противника.

10 июня Минобороны рассказало об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Тогда же Конашенков заявил, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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