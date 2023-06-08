Реклама
Прямой эфир
Культура
Любимова заявила о провальных попытках отменить российскую культуру
Общество
Аксенов рассказал о принятых мерах для защиты Крымского моста
Экономика
Использование льготной ставки для кредитов с условиями могут запретить
Культура
«Пушкинская карта» может начать работать в Донбассе с 2024 года
Армия
Казачий батальон «Терек» отразил атаки ВСУ под Соледаром
Мир
Гросси заявил о сохранении потенциально опасной ситуации на ЗАЭС
Мир
Зампостпреда РФ в Женеве осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Общество
Сальдо сообщил о преодолении пика подъема воды после разрушения ГЭС
Происшествия
Новая Каховка осталась без света и водоснабжения после обстрела ВСУ
Общество
Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по безопасности
Мир
Американский генерал Милли заявил о формировании трех сверхдержав мира
Общество
В РФ откроют второй воздушный коридор для полетов на юг
Сюжет:

Гросси заявил о сохранении потенциально опасной ситуации на ЗАЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему осуществляет забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища, однако общая ситуация остается потенциально опасной. Об этом 8 июня заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«ЗАЭС продолжает осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, при которой, по предварительным расчетам, насосы больше не смогли бы работать», — говорится в заявлении Гросси.

Отмечается, что уровень воды в водохранилище падает со скоростью 4–7 см в час. В 18:00 (совпадает с мск) уровень воды упал до 12,7 м. Ранее предполагалось, что при таком уровне забор воды будет невозможен. По новым оценкам, ЗАЭС сможет продолжать забор воды при падении уровня до 11 м или ниже.

«Однако общая ситуация с ядерной и физической безопасностью остается очень неустойчивой и потенциально опасной», — сказал Гросси.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Ранее в этот день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что разрушение Каховской ГЭС не несет прямых угроз ЗАЭС.

Первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил ЗАЭС, провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения. Уровень в пруду-охладителе ЗАЭС не изменился и составляет 16,67 м. Угрозы для безопасности станции нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Как сообщили в МАГАТЭ, ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения не иссякнут как минимум в течение месяца.

В свою очередь, Карчаа 6 июня заявил, что спекуляции на тему угрозы безопасности ЗАЭС являются проявлением непрофессионализма или провокацией. По его словам, станция оборудована независимыми системами охлаждения.

7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в беседе с «Известиями», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. Готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины, через русла небольших рек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023