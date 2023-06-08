Гросси заявил о сохранении потенциально опасной ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему осуществляет забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища, однако общая ситуация остается потенциально опасной. Об этом 8 июня заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«ЗАЭС продолжает осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, при которой, по предварительным расчетам, насосы больше не смогли бы работать», — говорится в заявлении Гросси.

Отмечается, что уровень воды в водохранилище падает со скоростью 4–7 см в час. В 18:00 (совпадает с мск) уровень воды упал до 12,7 м. Ранее предполагалось, что при таком уровне забор воды будет невозможен. По новым оценкам, ЗАЭС сможет продолжать забор воды при падении уровня до 11 м или ниже.

«Однако общая ситуация с ядерной и физической безопасностью остается очень неустойчивой и потенциально опасной», — сказал Гросси.

Ранее в этот день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что разрушение Каховской ГЭС не несет прямых угроз ЗАЭС.

Первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил ЗАЭС, провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения. Уровень в пруду-охладителе ЗАЭС не изменился и составляет 16,67 м. Угрозы для безопасности станции нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Как сообщили в МАГАТЭ, ЗАЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения не иссякнут как минимум в течение месяца.

В свою очередь, Карчаа 6 июня заявил, что спекуляции на тему угрозы безопасности ЗАЭС являются проявлением непрофессионализма или провокацией. По его словам, станция оборудована независимыми системами охлаждения.

7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в беседе с «Известиями», что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. Готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины, через русла небольших рек.