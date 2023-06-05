Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 40

В Ульяновской области число пострадавших от отравления суррогатным сидром возросло до 40. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил губернатор региона Алексей Русских.

«Ситуация довольно-таки сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем», — сказал он журналистам.

Среди пострадавших жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы.

5 июня стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления сидром «Мистер Сидр».

По последним данным, число погибших от отравления в Ульяновской области составляет 16 человек. Среди пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Еще два человека погибли в Самарской области, число пострадавших там выросло до семи человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.