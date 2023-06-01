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Ким Кэтролл вернется к роли Саманты в сиквеле «Секса в большом городе»

Variety: Ким Кэтролл вернется к роли Саманты в продолжении сериала «Секс в большом городе»
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в проекте «И просто так», сиквеле сериала «Секс в большом городе». Об этом в четверг, 1 июня, сообщил Variety со ссылкой на источник.

«Всего на одну ночь вселенная «Секса в большом городе» снова станет единой. <…> Ким Кэтролл вновь сыграет свою культовую роль Саманты Джонс в финале второго сезона сериала «И просто так», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, Кэтролл появится только в одной короткой сцене, в рамках которой Саманта Джонс, предположительно, будет разговаривать по телефону с героиней Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу.

В 2016 году Ким Кэтролл объявила, что она больше не вернется к роли Саманты. Причиной отказа, по мнению Variety, послужил тот факт, что актрисе не понравился сценарий третьего фильма кино–франшизы «Секс в большом городе». Данное решение стало причиной конфликта между Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер.

В ходе конфликта Сара Джессика Паркер совместно с шоураннером «И просто так» Майклом Патриком Кингом решила не возвращаться персонажа Саманты Джонс в продолжении сериала, сообщает издание.

Премьера второго сезона «И просто так» состоится 22 июня на стриминговом сервисе HBO Max. Сезон будет состоять из 11 серий.

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Сериал «Секс в большом городе» выходил на экраны с 1998 по 2004 год и рассказывал о жизни четырех одиноких подруг, живущих в Нью-Йорке. «И просто так» является прямым сиквелом и повествует о новом этапе в жизни девушек. Премьера продолжения состоялась 9 декабря 2021 года.

При этом первый сезон «И просто так» не обошелся без скандалов. Так, сразу после выхода продолжения американского актера Криса Нота, известного по одной из главных ролей в картине, обвинили в сексуальном насилии. А уже в январе 2022 года стало известно, что сцену с Нотом вырезали из финального эпизода сериала.

Тогда же сообщалось, что пользователи Сети потребовали извиниться перед русскими женщинами после выхода восьмой серии «И просто так», согласно сюжету которой собеседница Кэрри Брэдшоу предполагает, что ее соседка, вероятно, является русской проституткой.

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