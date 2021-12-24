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Еще две женщины обвинили актера Криса Нота в сексуальном насилии

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Еще две женщины обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, известного по одной из главных ролей в сериале «Секс в большом городе».

Как пишет 23 декабря The Hollywood Reporter, кантри-певица Лиза Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году. На тот момент она работала певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.

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Нот и Джентил были знакомы с 1998 года, поэтому предложение актера подвезти до дома ее не смутило. По словам певицы, после этого Нот выразил желание зайти к ней домой, «чтобы просто посмотреть, где она живет». Но когда они зашли в квартиру, он начал «силой целовать ее, касаться груди». После отказа актер пригрозил разрушить карьеру девушки, если она придаст инцидент огласке.

Как отметила адвокат Джентил, возбудить дело против Нота уже невозможно из-за истечения срока давности, однако певица надеется: ее признание способствует изменению законодательства о сексуальном насилии.

Кроме того, The Independent сообщил о другой женщине, которая выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах против Нота. Ею стала актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала актрису Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе».

Женщина заявила, что хорошо помнит «токсичное поведение» актера. Еще в феврале 2021 года она опубликовала заметку о домогательствах на съемочной площадке, не называя имени Нота. Но в свете недавних обвинений женщина подтвердила, что речь шла именно об этом актере.

Всего против Нота выступили уже пять женщин. Так, 16 декабря The Hollywood Reporter сообщил, что Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. Американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе. Отмечается, что один инцидент произошел в 2004 году, а другой в 2015-м.

Сам артист обвинения не признал и назвал их ложью.

Спустя несколько дней к обвинениям присоединилась третья женщина. 30-летняя женщина рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны на тот момент 55-летнего Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет. Она пояснила, что это произошло в нью-йоркском ресторане Da Marino, где она работала в качестве хостес и певицы.

20 декабря стало известно, что Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии. В драме 67-летний актер исполнял роль бывшего директора ЦРУ Уильяма Бишопа.

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