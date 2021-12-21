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Актера Криса Нота уволили после обвинений в сексуальном насилии

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Американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», уволили из проекта компании CBS «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии. Об этом 20 декабря сообщило издание The New York Times.

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«Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах «Уравнителя», решение принято незамедлительно», — сообщили 20 декабря CNN в компаниях CBS и Universal Television.

В драме «Уравнитель» 67-летний Нот исполнял роль бывшего директора ЦРУ Уильяма Бишопа. Многие роли в сериале сыграли знаменитости, среди которых — Тори Киттлз, известный по картинам «Разыскиваются в Малибу», «Разбогатей или умри», а также «Дети анархии».

Также в «Уравнителе» снимается Адам Голдберг, известный благодаря своим ролям в сериале «Друзья», триллере «Пророчество», а также в фильме «Спасти рядового Райана».

Ранее, 16 декабря, The Hollywood Reporter сообщил, что две американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в сексуальном насилии в адрес Нота.

Женщины заявили, что новости о готовящейся премьере сиквела сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так», где актер вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания о событиях, которые, по их утверждению, произошли в 2004 и 2015 годах соответственно.

Между тем сам Крис Нот, с которым издание связалось после заявлений в его адрес от Зои и Лили, категорически отверг обвинения в насильственных действиях и назвал их ложными.

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