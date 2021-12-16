Актера «Секса в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальном насилии

Американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Секс в большом городе», обвинили в сексуальном насилии. Сам артист обвинения не признал и назвал их ложью. Об этом 16 декабря сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, две американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе. Женщины заявили, что новости о готовящейся премьере сиквела сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так», где актер вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания о событиях, которые, по их утверждению, произошли в 2004 и 2015 годах соответственно.

Отмечается, что Зои связалась с изданием еще в октябре.

«Когда я увидела, что он опять сыграл роль в «Сексе в большом городе», это просто вывело меня из себя», — поделилась женщина с журналом.

Она рассказала, что инцидент с Нотом произошел в 2004 году в Лос-Анджелесе, куда она переехала после окончания колледжа. На тот момент девушке было 22 года. По ее словам, в то время актер сотрудничал с фирмой, где она работала. Тогда же он изнасиловал ее, однако рассказать кому-либо о том, кто именно это сделал, она побоялась, так как решила, что ее за это уволят.

Другая женщина — Лили — сообщила The Hollywood Reporter, что познакомилась с Нотом в 2015 году, когда работала в ночном клубе. Согласно ее рассказу, артист изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил после похода в ресторан.

«Я чувствовала себя ужасно и полностью оскверненной. А все мои мечты об актере, которого я буквально обожала многие годы, просто испарились», — призналась американка.

Между тем сам Крис Нот, с которым издание связалось после заявлений в его адрес от Зои и Лили, категорически отверг обвинения в насильственных действиях и назвал их ложными.

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я виделся годы и даже десятилетия назад, целиком и полностью лживые. Неважно, произошли эти истории 30 лет назад или же 30 дней назад, потому что «нет» всегда означает «нет». Это та самая грань, которую я никогда не переступал и не переступлю. К тому же те встречи происходили по обоюдному согласию. Не знаю наверняка, почему это всплыло именно сейчас, но знаю точно, что не насиловал этих женщин», — заверил он.

Ранее, 7 августа, издание The Sun сообщило, что актера из «Отряда самоубийц» Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании. Обвинения выдвинула шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон, известная под именем Белла Дэвис, которая заявила, что актер якобы неоднократно совершал по отношению к ней сексуальное насилие. Киннаман, в свою очередь, обвинил девушку в вымогательстве и угрозах.