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Актера из «Отряда самоубийц» Киннамана обвинили в изнасиловании

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Актера из «Отряда самоубийц» Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании, сообщило в субботу, 7 августа, издание The Sun.

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Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон, известная под именем Белла Дэвис, заявила, что актер неоднократно совершал по отношению к ней сексуальное насилие.

Киннаман в свою очередь обвинил девушку в вымогательстве и угрозах.

Так, по словам американца, у них с Магнуссон действительно были сексуальные контакты в ноябре 2018 года, однако все происходило по обоюдному согласию. Затем, добавил он, в 2019 и 2020 годах модель неоднократно пыталась связаться с ним и присылала материалы сексуального характера, однако он их игнорировал, так как состоял в отношениях с другой женщиной.

Со временем, как отметил Киннаман, Габриэлла стала ему угрожать. Так, по его словам, модель обещала рассказать ложную информацию об их интимных отношениях, если он не выполнит ее требования.

«Она угрожала физическим насилием мне и моей семье. Не только она, но и другие люди, в том числе ее брат, осужденный преступник, который направил винтовку на моего менеджера», — заявил актер.

Он подал иск против Магнуссон, в котором обвинил девушку в постоянных угрозах и вымогательстве.

Сама модель в ответ на это выложила сториз в Instagram, где назвала ложью все сказанное Юэлем. Она заявила, что «с нетерпением ждет встречи в суде с Киннаманом, который «исказил всю историю и разрушил ее жизнь».

Ранее, 1 мая, звезда телесериала «Игра престолов» английская актриса Эсме Бьянко подала иск к Мэрилину Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и действиях сексуального характера.

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд в феврале также обвинила певца в насилии и издевательствах над ней на протяжении нескольких лет. Похожие обвинения в адрес артиста выдвинули еще четыре девушки.

Сам Мэнсон назвал обвинения в свой адрес «искажением реальности». Певец заявил, что его интимные отношения всегда происходили по согласию с партнерами.

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