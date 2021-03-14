С позиции силы: политики в Австралии оказалась героями секс-скандалов

В Австралии за последние недели стало известно сразу о нескольких скандалах, связанных с сексуальным насилием со стороны членов правящей в Австралии Либеральной партии. Участниками двух таких эпизодов оказались политики «первого эшелона» — генеральный прокурор и министр обороны. Партийные функционеры отрицают какие-либо нарушения, но ситуация выглядит крайне неприятно. Обсуждение этих инцидентов в очередной раз напоминает как об уязвимости жительниц Австралии, которые оказались в коридорах власти, так и о сложившейся в национальных политических кругах явно токсичной для женщин атмосфере . Подробности — в материале «Известий».

Политическая жизнь Австралии в последние недели проходит под знаком сразу нескольких скандалов, связанных с темой сексуального насилия. В этих нелицеприятных историях в том или ином качестве оказались замешаны члены правящей Либеральной партии, в том числе функционеры, занимающие видные места в руководстве страны.

Министр и «лживая корова»

Первый из скандалов разразился в конце февраля, когда бывшая сотрудница аппарата Либеральной партии (ЛП) Бриттани Хиггинс заявила о том, что стала жертвой изнасилования в 2019 году. По ее словам, преступник — ее коллега — воспользовался ее беспомощностью, она была сильно пьяна после вечеринки на работе. Местом совершения противоправных действий оказался расположенный в здании парламента офис Линды Рейнольдс — видного члена партии, которая сейчас занимает пост министра обороны страны.

Самим изнасилованием ситуация при этом не ограничивается: по словам Хиггинс, когда она сообщила о произошедшем, со стороны Рейнольдс на нее было оказано давление с тем, чтобы о нападении никто не узнал. Заявление в полицию предполагаемая жертва в итоге так и не написала, опасаясь, что будущее расследование может поставить крест на ее карьере.

С позиции силы1 Глава правительства Австралии Скотт Моррисон Фото: Global Look Press/Xinhua/Chu Chen

Со стороны главы правительства Австралии Скотта Моррисона в связи с этой историей последовали крайне неубедительные действия. Сперва премьер вообще воздерживался от каких-либо заявлений — например, о необходимости независимого расследования или даже отстранения министра. Когда же Моррисон всё же решил ответить на вопрос о позиции властей в ситуации с Хиггинс, политик сказал, что сперва хочет посоветоваться с женой , и уточнил, что вообще смотрит на ситуацию прежде всего как отец. «Для того чтобы иметь совесть, не надо иметь детей, — заявила в ответ Грейс Тэйм, жертва сексуального насилия и обладательница действующего звания «Австралиец года». — А наличие детей не гарантирует того, что у человека есть совесть».

Кстати, тому же Моррисону пришлось краснеть за главу минобороны и в связи с ее неосторожными высказываниями — СМИ узнали, что Рейнольдс в частной беседе назвала Хиггинс лживой коровой. Премьер за свою подчиненную извинился, но респектабельности всей и без того дурно пахнущей истории это, конечно, не добавило. Сама Рейнольдс, которая в конце февраля ушла на больничный (по официальной версии — из-за проблем с сердцем), решила не появляться на работе как минимум до начала апреля.

Тела давно минувших дней

На время свой пост оставил и генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер (он также занимает пост министра по промышленным отношениям и является лидером палаты представителей парламента страны). История с его отстранением выглядит не менее скандально: временно отойти от дел политика (как и его отец, Портер — член ЛП) вынудило обвинение в изнасиловании, совершенном еще более 30 лет назад .

О самом предполагаемом преступлении стало известно благодаря письмам, которые от имени жертвы насилия были направлены в аппарат премьер-министра, а также двум женщинам-политикам из оппозиции — Партии зеленых и Лейбористской партии. В посланиях автор утверждала, что мужчина, ныне являющийся членом парламента, изнасиловал ее в 1988 году, когда ей было всего 16 лет. Расследование, начатое по факту обращения пострадавшей в полицию, было закрыто 2 марта — правоохранители утверждают, что не нашли доказательств, которые позволили бы продолжить процессуальные действия.

С позиции силы2 Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

На следующий день Портер на специально созванной пресс-конференции сообщил о том, что обвинения были направлены против него, но при этом заявил, что никаких противоправных действий в отношении девушки, которую знал еще по колледжу, не совершал. Сама она каких-то дополнительных показаний по делу дать уже не сможет — в прошлом году она покончила с собой.

Портер взял несколько недель отпуска — политик утверждает, что нуждается в психологической помощи после того, как он стал объектом обвинений. Объясняя, почему он не уходит в отставку, генпрокурор заявил, что подобный шаг создал бы новый прецедент, по которому «любой человек в Австралии может остаться без должности и без карьеры всей своей жизни на основании лишь выдвинутых против него обвинений».

С чувством защищенности

Помимо фактов возможного насилия со стороны людей, оказавшихся в высших эшелонах власти, общественность и медиа в Австралии взбудоражены весьма неуклюжей и местами сексистской реакцией властей на происходящее. Кроме того, предание огласке нескольких скандальных эпизодов подряд заставило задуматься о том, что в стране укоренились традиции дискриминации по половому признаку и попустительства в отношении случаев харассмента и насилия в отношении женщин.

На этом фоне активистки и борцы за равноправие полов начали организацию массовых демонстраций — они назначены на 15 марта. Участвовать в маршах намерены тысячи жительниц Зеленого континента. Они планируют подать в правительство петицию о расследовании всех случаев посягательств сексуального характера со стороны парламентариев и сотрудников их аппарата. «Нам не нужен еще один доклад или чье-то обещание разобраться, — говорит организатор предстоящий акций Джанин Хендри, которую цитирует CNN. — Ситуация должна измениться — прямо здесь и сейчас».

Можно сказать, что в отношении к теме сексуального насилия и, главное, ее публичного обсуждения — и осуждения — Австралия стоит особняком. « Уникальная черта сексизма в австралийской политической жизни — это его очевидность. Многие женщины-законодатели постоянно говорят о дискриминации по половому признаку, звучащих в парламенте угрозах и оскорблениях, которые целенаправленно адресуются именно женщинам, а не их коллегам мужского пола , — пишет BBC News. — В 2012 году занимавшая пост премьер-министра Джулия Гиллард произнесла проникновенную речь против того, что она называла сексизмом и женоненавистничеством со стороны Тони Эбботта — на тот момент лидера оппозиции. По ее словам, чаще всего эти вещи проявлялись на территории парламента. Подобные факты привели к появлению многочисленных призывов к переменам в австралийской политике — в атмосфере, которую характеризуют как токсичную для женщин.

С позиции силы3 Бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард Фото: ТАСС/EPA/DAVID MARIUZ

Как и многие другие страны, Австралия несколько лет назад пережила всплеск активности неформального движения #MeToo, которое объединило людей, пострадавших от сексуального насилия, и тех, кто их поддерживает. Впрочем, открыто объявить о том, что когда-то стал объектом домогательств, на Зеленом континенте не так-то просто — в стране действуют строгие законы, касающиеся клеветы.

Возможно, что последние события несколько изменят общую картину. «Это начало. Это время #MeToo для Австралии», — считает Жаки Тру, профессор международных отношений и директор Центра изучения гендера, мира и безопасности в австралийском Университете Монаша.

Обладает ли нынешняя информационная волна достаточной силой для того, чтобы привнести реальные изменения в отношении австралийского общества в целом и политического истеблишмента в частности к домогательствам и насилию над женщинами, — вопрос открытый. Ведь, как напоминает The New York Times, Канберра, «вылизанная столица, намеренно отстранившаяся от соперничающих между собой штатов, на протяжении длительного времени была местом пьяных развлечений для мужчин, угрожающей средой для женщин и тайным обществом, где грешки не принято выносить на всеобщее обозрение». Многие защитники прав женщин «указывают на то, что если компании, университеты и другие австралийские институты попытались более эффективно реагировать на случаи насильственных действий сексуального характера, в том числе ради защиты собственной репутации, правительство продолжает действовать так, как будто на дворе всё еще 1970-е », пишет газета.

О традиции спускать подобные скандалы на тормозах и реагировать на них лишь в том случае, если они предаются огласке, говорят не только массмедиа. Так, по словам бывшего министра иностранных дел Австралии и замглавы Либеральной партии Джули Бишоп, царящая в Канберре атмосфера вынуждает женщин молчать. «Существует серьезная культура, в раках которой все политические партии не допускают того, чтобы какой-то человек повредил перспективам партии, ее имиджу или репутации, особенно в период выборов, — признала политик. — Речь может идти о традициях, согласно которым люди, демонстрирующие неподобающее, непрофессиональное или даже незаконное поведение, чувствуют себя защищенными».